Рост неплатежей за электроэнергию грозит коллапсом в электроэнергетике и экономике в целом – "Донбассэнерго"

Высокий уровень задолженности населения и других потребителей электроэнергии в период карантинных мер будет иметь крайне негативные последствия как для электроэнергетики, так и для смежных отраслей, что грозит коллапсом экономики в целом, считает коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов.

"Первыми этот удар ощутят поставщики универсальных услуг и поставщик "последней надежды", потом – непосредственно производители электроэнергии, которые будут недополучать средства за товарную продукцию, а, следовательно, не смогут осуществлять закупку топлива, проводить ремонтные программы, рассчитываться с кредиторами и персоналом", – цитируется Ларионов на странице компания в Facebook в четверг.

В связи с этим он назвал недопустимыми решения, позволяющие не платить за потребленную электроэнергию.

По его словам, действия правительства и парламента в период карантина должны быть направлены не только на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, но и на поддержку базовых отраслей промышленности.

Ларионов выразил мнение, что это может осуществляться за счет целевой бюджетной поддержки незащищенных слоев населения и стратегических предприятий.

Как сообщалось, Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) и Федерация работодателей топливо-энергетического комплекса заявляют о полномасштабном кризисе в ТЭК, угрожающем энергетической безопасности Украины, и просят принять неотложные меры для его преодоления.

"Из-за ряда невзвешенных решений, принимаемых последнее время законодательными и государственными органами власти, системный кризис охватил всю генерацию, распределительные и инфраструктурные компании электроэнергетики", – указано в письме ВЭА к президенту Украины Владимиру Зеленскому от 6 апреля.