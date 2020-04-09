Экономика

17:11 09.04.2020

Кабмин и НБУ презентовали Зеленскому упрощенную программу "5-7-9" и еще одну новую для поддержки малого бизнеса

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Кабмин и НБУ презентовали Зеленскому упрощенную программу "5-7-9" и еще одну новую для поддержки малого бизнеса

Кабинет министров и Национальный банк Украины разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса и представили их главе государства.

"Малый бизнес во время карантина страдает больше всего, ведь у него нет такой крупной финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору", - отметил Зеленский на встрече с руководством правительства и Нацбанка в четверг, сообщает пресс-служба президента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что скорейшей помощью малому бизнесу станет переформатирование программы кредитования "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях.

В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование уже существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников, и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику" - подчеркнул президент.

Глава правительства сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации. Кабмин надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время.

Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Как сообщалось, 6 апреля президент Зеленский в ходе встречи с представителями правительства, НБУ и банковского сектора инициировал создание новых финансовых инструментов д

Теги: #программа #поддержка #бизнес #кабмин
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