Экономика

16:42 09.04.2020

"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

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"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с благотворительным фондом "Твоя опора" закупит 10 аппаратов искусственной вентиляции легких Savina 300 Select и 20 мониторов состояния пациента Vista 120 производства немецкой компании Drager для семи украинских больниц.

"Выделенные средства также пойдут на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и на средства личной защиты для украинских медиков, которые находятся на передовой борьбы с вирусом", - сообщается на сайте компании.

"Киевстар" выделяет благотворительную помощь на закупку самого необходимого высококачественного оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в украинских больницах. Мы верим, что это оборудование будет служить не только в борьбе с пандемией коронавируса, а еще долгие годы будет спасать человеческие жизни", – комментирует президент "Киевстар" Александр Комаров.

Проект осуществляется в партнерстве с БФ "Твоя опора", который провел мониторинг медицинских учреждений, которые будут принимать больных коронавирусом, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь.

В сообщении также подчеркивается, что благотворительные организации, с которыми сотрудничает "Киевстар", прошли тщательные проверки на международном уровне материнской группы VEON относительно этичности ведения своей деятельности.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" начислил по 150 грн бонусных средств на мобильные счета абонентам из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, внесенных в публичный реестр электронной системы здравоохранения. Их список был предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины.

Теги: #коронавирус #киевстар #гумпомощь #ивл
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