Фонд Ахметова и "Метинвест" передали Запорожской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19

Медицинские учреждения Запорожской области получили от Фонда Рината Ахметова и группы "Метинвест" 30 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, передача тестов состоялась на базе областного перинатального центра, затем тесты будут распределены региональным антикризисным штабом борьбы с коронавирусной инфекцией между медиками Запорожья, Бердянска, Токмака, Днепрорудного, а также 35 районных центров и сел Запорожского региона

Генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко выразил уверенность, что тесты помогут остановить распространение COVID-19 в Запорожской области: "Переданные Фондом Рината Ахметова и "Метинвестом" экспресс-тесты поступят в 100 медицинских учреждений всей Запорожской области. Уверен, это одна из самых действенных мер в системной борьбе с коронавирусом".

При этом напоминается, что ранее благотворительные фонды Ахметова и Вадима Новинского уже передавали средства индивидуальной защиты для запорожских медиков.

Общий вклад Фонда Ахметова в Стабилизационный фонд, созданный президентом Украины для борьбы с коронавирусом, составил 300 тыс. тестов для всей страны. Для помощи Украине, по личному решению Ахметова, на борьбу с COVID-19 было направлено 300 млн грн - для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других бизнесов SCM.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Группа СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.