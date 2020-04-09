Экономические последствия пандемии коронавируса грозят нищетой для еще 500 млн жителей Земли - Oxfam

Экономический эффект от пандемии коронавируса может привести к обнищанию еще примерно 500 млн жителей планеты, сообщило в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на Oxfam - международное объединение организаций по борьбе с бедностью.

"Разрушительные экономические последствия от пандемии ощущаются по всему земному шару. Но для бедных людей в бедных странах, которые и так боролись за выживание, почти что нет страховки, которая бы удержала их от падения в нищету", - заявил и.о. исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера.

В докладе организации, составленном на основе исследований Королевского колледжа Лондона и Австралийского национального университета, отмечается, что от 6% до 8% населения мира могут быть ввергнуты в нищету из-за того, что борющиеся с распространением коронавируса правительства разных стран парализуют целые отрасли экономики. В частности, приводится пример Бангладеш, где свыше 1 млн человек в текстильной отрасли уволили или отправили по домам из-за отмены и приостановки заказов.

В Oxfam подчеркнули, что нынешняя ситуация может отменить результаты, достигнутые за последнее десятилетие в борьбе против бедности, а в некоторых районах мира ситуация может откатиться к положению дел тридцатилетней давности.

В ответ в организации призывают мировых лидеров согласовать пакет экономической помощи для бедных стран и сообществ. При этом AP напоминает, что на следующей неделе ожидается встреча министров финансов стран G20, а также переговоры в рамках МВФ и Всемирного банка.

Также предлагается нарастить на $500 млн международную помощь государствам и немедленно отменить долговые выплаты развивающихся стран на 2020 год в размере $1 трлн. Так, пояснили в Oxfam, отмена платежей, например, для Ганы позволит правительству этой страны выдавать 16 млн детей, инвалидов и пенсионеров ежемесячно в течение полугода по $20.

Ранее в апреле Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН предупреждала, что около 8,3 млн жителей арабских стран угрожает обнищание из-за социально-экономических последствий пандемии коронавируса.