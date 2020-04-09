Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начинает строительство дороги до Станицы Луганской, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков журналистам во время онлайн-брифинга в четверг.

"Главное, что начинается на этой неделе – дорога до Станицы Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 км и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня", - сказал он.

По словам Кубракова, в планах завершить эту дорогу до средины июля.

Глава "Укравтодора" также добавил, что в настоящее время в активном строительстве находится дороги Н-31 Днепр-Решетиловка и Н-30 Васильевка-Бердянск.

"Н-31 – трасса полностью в работе. Есть 29 км, по которых пока еще не ведутся работы, потому что разрабатывается ТЭО, но мы понимаем, что задача президента – достроить эту дорогу в текущем году, поэтому мы следуем плану… Н-30 Васильевка-Бердянск – некоторые дороги вводятся в эксплуатацию уже. Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта", - сказал Кубраков.

Как сообщалось, "Укравтодор" по итогам проведения тендерных процедур определило ООО "Автомагистраль Юг", "Ростдорстрой" и "ОНУР Конструкцион Интернешнл" подрядчиками для проведения в целом 123 км среднего текущего ремонта автодороги от Северодонецка до Станицы Луганской.