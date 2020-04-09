Экономика

11:50 09.04.2020

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

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Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится с 15 апреля, свидетельствует обнародованное на правительственном портале постановление №261 от 18 марта.

Исключением, в частности является: уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Согласно тексту документа, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабмина, не предусматривается.

Как сообщалось, правительство 18 марта приняло постановление (о внесении изменений в постановление №624 от 17 июля 2019 года с условием доработки в трехдневный срок), о введении с 1 апреля спецпошлины в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии и всех типов угля за исключением антрацитового и коксующегося.

"Предлагается дополнить (после подпункта 2 пункта 1) подпунктами следующего содержания: ввести дополнительную специальную пошлину для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", – зачитал тогда предлагаемые изменения министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Теги: #рф #уголь #кабмин #пошлина #импорт
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