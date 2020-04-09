Экономика

11:43 09.04.2020

"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

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"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

АО "Кузня на Рыбальском" (Киев) обжалует в апелляционной инстанции решение Окружного апелляционного суда Киева (ОАСК) о наложенным 7 апреля по иску физлица запрете распоряжаться недвижимым имуществом.

"По мнению адвокатов предприятия, решение очевидно незаконно. "Кузня на Рыбальском" не имеет никакого отношения к иску гражданки, который она к тому же еще не подала, а только собирается подать. Вознаграждение так называемым "обличителям" по закону выплачивается за счет бюджета органами Госказначейства. Арест на недвижимое имущество наложен несмотря на то, что Кодекс административного судопроизводства такого вида обеспечения иска не предусматривает", - отмечается в сообщении на сайте завода.

При этом подчеркивается, что требовать ареста имущества в подобного рода делах имеют только правоохранительные органы, а не отдельные физлица.

Пресс-служба подчеркивает, что для успешного выполнения государственного оборонного заказа предприятие планировало и в дальнейшем планирует брать кредиты под залог имущества.

"Однако арест лишает нас возможности привлечь оборотные средства для выполнения своих обязательств перед государством. Очевидно, это именно то, чего хотят пророссийские силы, след которых в иске и решении суда трудно не заметить, особенно если анализировать взгляды и биографию Андрея Портнова и связанных с ним лиц", - отмечают на предприятии.

При этом в пресс-службе напоминают, что вынесший решение судья Аблов "хорошо известен своими крайне сомнительными подходами к делам против участников Майдана и других резонансных дел".

"Неправомерное решение Аблова не только наносит ущерб "Кузне на Рыбальском", которая в условиях экономического кризиса и пандемии изо всех сил удерживает рабочие места. Оно также, и даже в первую очередь, бьет по безопасности страны", - подчеркивают на предприятии.

Как сообщалось, бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов во вторник сообщил о том, что "его команда в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском", и приложил соответствующее определение ОАСК.

Как следует из определения, иск был подан физлицом (гр. Исаевской), которая, в частности, указывала на обстоятельства возможной фиктивности соглашения купли-продажи АО "Кузня на Рыбальском", заключенного в ноябре 2018 года, а также фактическую направленность этого договора на сокрытие истинного собственника за номинальным.

Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском". (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

Теги: #имущество #суд #кузня_на_рыбальском
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