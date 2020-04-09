Экономика

11:22 09.04.2020

"Укрпошта" закупит у ТД "Укрлада" 500 машин для передвижных отделений за EUR8,4 млн

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"Укрпошта" закупит у ТД "Укрлада" 500 машин для передвижных отделений за EUR8,4 млн

АО "Укрпошта" 10 апреля в прямом эфире подпишет финлизинговые договора на покупку 500 автомобилей у ООО "Торговый Дом "Укрлада" для реализации проекта "Передвижные отделения", говорится в сообщении пресс-службы компании, распространенном в четверг.

Подписание договоров состоится в онлайн-режиме с участием гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, директора "Укрлады" Анны Белозеровой и председателя правления банка ПУМБ Сергея Черненко.

Согласно информации на ProZorro, в тендере на закупку 500 легковых авто для организации передвижных отделений приняли участие ООО "Арма Моторс", "Торговый Дом "Укрлада", ООО"Европа Плюс" и ООО "Види Авеню". Победителем была признана "Укрлада", предложившая стоимость лота в EUR8,445млн, что ниже ожидаемой стоимости закупки на 5,11%.

Как сообщалось, в феврале 2020 года "Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи. Ожидаемая стоимость закупки составляла EUR 8,9 млн.

"Укрпошта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года - выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #укрпошта #автомобили #укрлада
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