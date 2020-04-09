Экономика

10:21 09.04.2020

"Нова Пошта" отправила в Полтаву и Черновцы еще одну партию средств защиты для медиков

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"Нова Пошта" отправила в Полтаву и Черновцы еще одну партию средств защиты для медиков

Группа компаний "Нова Пошта" отправила медицинским учреждениям Полтавы и Черновцов еще одну партию гуманитарной помощи для врачей.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг утром, в частности Полтавская областная инфекционная больница получит 100 защитных щитков, 2158 костюмов биозащиты, городские больницы №3 и 5 - 9400 медицинских шапочек и кислородный концентратор.

Для Черновцов приобретены и отправлены 4250 высоких бахил и 100 защитных костюмов.

"Наша компания продолжает оказывать посильную помощь медикам. Чтобы победить столь коварный недуг, в первую очередь, мы должны обеспечить максимальную защиту врачей и медицинского персонала, которые ценой своего здоровья в круглосуточном режиме находятся на передовой боевых действий с COVID-19. И от каждого из нас сегодня зависит, чтобы эта победа была достигнута с минимальными потерями человеческих жизней", – цитирует пресс-служба соучредителя "Новой Пошты" Инну Поперешнюк.

Как сообщалось, руководство группы компаний "Нова Пошта" 15 марта в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине приняло решение выделить 25 млн грн на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.

Согласно данным компании, 18 марта медики получили рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

Позже, 26 марта, "Нова Пошта" доставила в Полтаву второй транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8,1 тыс. респираторов, 3,5 тыс. защитных щитков, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. 5-й городской клинической больнице доставлено 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

По просьбе медиков Черновицкой области "Нова Пошта" оплатила пошив и доставила в регион 2 тыс. специальных защитных костюмов.

Теги: #нова_пошта #коронавирус #гумпомощь
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