НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум о сотрудничестве, планируют, в частности, усовершенствовать систему верификации и идентификации граждан и бизнеса, запустить курс цифрового образования для населения, а также поспособствовать переходу госсектора на cashless.

Согласно сообщению на сайте центробанка в среду, глава НБУ Яков Смолий и вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров подписали меморандум в онлайн-формате, скрепив его электронными подписями.

Нацбанк пояснил, что запуск учебного курса планируется на портале "Дия. Цифрова освита". В рамках обучения населению расскажут о платежных карточках, платежах с помощью смартфона и "умных" часов, а также о кредитных лимитах, безопасности расчетов в интернет и платежах онлайн по стране и за ее пределами.

Регулятор полагает, что усовершенствование системы верификации и идентификации граждан и бизнеса поможет украинцам и иностранцам осуществлять бизнес и подписывать финсоглашения удаленно.

"Кстати, подписывая меморандум о сотрудничестве, Смолий и Федоров протестовали, как это работает на практике, ведь подписывали документ в онлайн с помощью электронной цифровой подписи", – отмечается в сообщении.

Меморандум также предполагает совместную работу по способствованию перевода госсектора на безналичный расчет. В частности, в Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года содержатся планы по росту объема операций с использованием платежных карт до 65% на начало 2025 года

По данным Нацбанка, что за последние пять лет процент наличных операций в общем ВВП страны сократился на 8,6 п.п. - до 9,6%, а использование платежных карт выросло на 25,3 п.п. - до 50,3%.