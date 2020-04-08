Экономика

19:06 08.04.2020

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,36 грн/$1 после укрепления накануне

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Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,36 грн/$1 после укрепления накануне

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 27,36 грн/$1 после стремительного укрепления со 2 по 7 марта до 27,055 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,34-27,38 грн/$1.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 8 апреля снизился до 27,15 грн/$1 с 27,26 грн/$1 во вторник.

Центробанк немного ослабил официальный курс гривни на 9 апреля до 27,1965 грн/$1 с 27,0996 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке в среду курс гривни снизился до 27,01-27,46 грн/$1 (купля-продажа) с 26,73-27,23 грн/$1 во вторник вечером.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 27,28-27,51 грн/$1, а банки-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank –27,30-27,54 грн/$1, у ПриватБанка – до 27,10-27,55 грн/$1, у Ощадбанка – 26,60-27,25 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – до 26,8-27,7 грн/$1.

Теги: #гривня_курс
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