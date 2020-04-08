Экономика

18:33 08.04.2020

Brent подешевела до $31,75 за баррель, WTI сократила прирост на данных о запасах в США

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Brent подешевела до $31,75 за баррель, WTI сократила прирост на данных о запасах в США

Нефть Brent дешевеет в среду, WTI немного сократила подъем после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего рост запасов нефти по итогам 11-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 МСК в среду составила $31,75 за баррель, что на $0,12 (0,38%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,81 (3,43%) - до $24,44 за баррель.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 3 апреля, подскочили на 15,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 8,4 млн баррелей.

Запасы бензина в США повысились на 10,5 млн баррелей, дистиллятов - на 476 тыс. баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 5,4 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США на прошлой неделе упала на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,4 млн б/с.

В центре внимания трейдеров - телеконференция стран ОПЕК+, которая пройдет в четверг. Кроме того, в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики.

В последние дни в различных СМИ циркулировали новости о том, что Саудовская Аравия и Россия готовы заключить соглашение о снижении добычи и положить конец ценовой войне, которая уже создала избыток предложения на нефтяном рынке в условиях резкого падения спроса из-за пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Также появлялись сообщения о том, что США могут принять меры для снижения добычи, или, что американским компаниям придется сокращать производство нефти при столь низких ценах на нефть.

"Многие скептически относятся к возможности того, что ОПЕК+ и США договорятся об ограничении производства нефти, однако есть мнение, что им придется сделать это лишь потому, что мощности нефтехранилищ практически исчерпаны", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Теги: #brent #нефть
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