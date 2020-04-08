"Укрзализныця" хочет внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене

АО "Укрзализныця" (УЗ) намерено внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов с фиксированной ценой.

Как сообщила пресс-служба УЗ, презентация услуги участникам рынка состоялась в онлайн-формате во вторник.

Во время презентации представители УЗ сообщили, что в рамках новой услуги цена за пользование вагонами компании будет зависеть от длительности контракта: чем длиннее срок заказа услуги перевозок (максимально 12 месяцев), тем ниже цена за пользование вагонами. При этом разница в стоимости между сроками будет составлять до 30%.

Так, цена на зерновоз "Укрзализныци" при условии заключения годового контракта составит 584 грн (сейчас - 1136 грн). Цена за пользование полувагонов в случае подписания годового контракта - 545,74 грн (сейчас - 902 грн).

В УЗ также отметили, что к гарантированной цене добавляется гарантированная поставка вагонов, а в случае заказа графикового маршрута клиент будет получать полностью гарантированную перевозку – от поставки вагона до его прибытия в конечный пункт назначения.

Менеджмент компании призвал грузоотправителей к обсуждению предложенных подходов и предложил дать УЗ обратную связь относительно презентованной услуги, чтобы с 1 мая 2020 года начать ее реализацию.

"Новый продукт - долгосрочные контракты, это не тюнинг существующей системы, а совершенно новый шаг к благоустройству и стабилизации логистики в стране. Он будет иметь положительные последствия для всей экономики страны через улучшение ритмичности и рост грузооборота. Удлинение сроков планирования стабилизирует также стоимость перевозок и оптимизирует операционные затраты на логистику и у железной дороги и у стейкхолдеров перевозок. Позволит более эффективно сотрудничать с портами и переходами на западной границе, как основными экспортными воротами страны", - прокомментировал новую услугу директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook в среду.