Экономика

17:16 08.04.2020

"Укрзализныця" хочет внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене

2 мин читать
"Укрзализныця" хочет внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене

АО "Укрзализныця" (УЗ) намерено внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов с фиксированной ценой.

Как сообщила пресс-служба УЗ, презентация услуги участникам рынка состоялась в онлайн-формате во вторник.

Во время презентации представители УЗ сообщили, что в рамках новой услуги цена за пользование вагонами компании будет зависеть от длительности контракта: чем длиннее срок заказа услуги перевозок (максимально 12 месяцев), тем ниже цена за пользование вагонами. При этом разница в стоимости между сроками будет составлять до 30%.

Так, цена на зерновоз "Укрзализныци" при условии заключения годового контракта составит 584 грн (сейчас - 1136 грн). Цена за пользование полувагонов в случае подписания годового контракта - 545,74 грн (сейчас - 902 грн).

В УЗ также отметили, что к гарантированной цене добавляется гарантированная поставка вагонов, а в случае заказа графикового маршрута клиент будет получать полностью гарантированную перевозку – от поставки вагона до его прибытия в конечный пункт назначения.

Менеджмент компании призвал грузоотправителей к обсуждению предложенных подходов и предложил дать УЗ обратную связь относительно презентованной услуги, чтобы с 1 мая 2020 года начать ее реализацию.

"Новый продукт - долгосрочные контракты, это не тюнинг существующей системы, а совершенно новый шаг к благоустройству и стабилизации логистики в стране. Он будет иметь положительные последствия для всей экономики страны через улучшение ритмичности и рост грузооборота. Удлинение сроков планирования стабилизирует также стоимость перевозок и оптимизирует операционные затраты на логистику и у железной дороги и у стейкхолдеров перевозок. Позволит более эффективно сотрудничать с портами и переходами на западной границе, как основными экспортными воротами страны", - прокомментировал новую услугу директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook в среду.

Теги: #вагоны #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 07.04.2020
"Укрзализныця" за неделю бесплатно перевезла 8,6 тыс. работников экстренных служб, "Укрпошта" с 24 марта бесплатно доставила 8,45 тыс. посылок в больницы

"Укрзализныця" за неделю бесплатно перевезла 8,6 тыс. работников экстренных служб, "Укрпошта" с 24 марта бесплатно доставила 8,45 тыс. посылок в больницы

15:17 01.04.2020
"Укрзализныця" запустила услугу бесплатного подвоза правоохранителей рабочими поездами

"Укрзализныця" запустила услугу бесплатного подвоза правоохранителей рабочими поездами

09:10 27.03.2020
АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" доработать договор о перевозке грузов

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" доработать договор о перевозке грузов

18:11 26.03.2020
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев на 28-29 марта

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев на 28-29 марта

20:39 24.03.2020
Обращение украинских отраслевых ассоциаций к премьер-министру Украины

Обращение украинских отраслевых ассоциаций к премьер-министру Украины

15:01 24.03.2020
"Укрзализныця" 25 марта отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев

"Укрзализныця" 25 марта отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев

15:17 23.03.2020
Промышленники критикуют УЗ за очередное монопольное изменение правил по перевозке грузов по ж/д, просят АМКУ и госорганы повлиять на ситуацию

Промышленники критикуют УЗ за очередное монопольное изменение правил по перевозке грузов по ж/д, просят АМКУ и госорганы повлиять на ситуацию

18:22 20.03.2020
Поезд "4 столицы" 21 марта вернет домой украинцев, граждан Беларуси и стран Балтии

Поезд "4 столицы" 21 марта вернет домой украинцев, граждан Беларуси и стран Балтии

14:03 20.03.2020
"Укрзализныця" отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев на 21 марта

"Укрзализныця" отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев на 21 марта

17:36 19.03.2020
"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов

"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.

Директором по стратегии и финансам ДТЭК назначен экс-управляющий партнер PwC в Украине

Кабмин отобрал наиболее уместные предложения от регионов об изменениях в бюджет и готов предложить их на рассмотрение Рады – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кабмин направлены новые предложения по "зеленой" энергетике, они должны послужить импульсом к компромиссу – Энергосообщество

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

Небанковский финрынок разрабатывает пакет антикризисных мероприятий

НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

Средняя цена импорта Украиной газа в марте снизилась на 8,8%

EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.

Аэропорт "Борисполь" за 3 мес. 2020г снизил пассажиропоток на 8,2%

Количество дел по нарушению таможенных правил с изъятыми товарами в І-кв.-2020 выросло на 38%

Сначала нужно договориться о квотах на сокращение, считает министр нефти Ирана

Tesla сократит зарплату сотрудников на 10-30% на фоне приостановки производства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА