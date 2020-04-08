Экономика

16:58 08.04.2020

В Кабмин направлены новые предложения по "зеленой" энергетике, они должны послужить импульсом к компромиссу – Энергосообщество

1 мин читать
В Кабмин направлены новые предложения по "зеленой" энергетике, они должны послужить импульсом к компромиссу – Энергосообщество

Профильные ассоциации направили правительству обновленные предложения по разрешению сложившейся в альтернативной энергетике ситуации, стороны должны использовать их в качестве импульса к оперативному достижению компромисса, считает Секретариат Энергетического сообщества (ЭС).

Согласно заявлению, обнародованному на сайте организации в среду, ассоциации, являющиеся сторонами медиации, в частности Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) и Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА), подали Кабмину свои обновленные предложения 7 апреля.

В них рассматриваются вопросы, которые по итогам медиации так и остались нерешенными, в частности реструктуризация "зеленых" тарифов, ответственность за небалансы, а также компенсация за ограничение ВИЭ.

Теги: #энергосообщество #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:09 08.04.2020
Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухой травы

Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухой травы

14:11 08.04.2020
Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

16:03 07.04.2020
Шмыгаль рассчитывает, что Рада соберется как можно скорее и поддержит изменения в госбюджет-2020

Шмыгаль рассчитывает, что Рада соберется как можно скорее и поддержит изменения в госбюджет-2020

13:36 07.04.2020
Украина намерена привлечь от МБРР $135 млн займа на инвестпроект "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

Украина намерена привлечь от МБРР $135 млн займа на инвестпроект "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

21:16 06.04.2020
Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

17:52 06.04.2020
Зеленский, Кабмин и банкиры обсудили создание инструментов для кредитования и поддержки предпринимателей с помощью "кредитных каникул" и компенсации процентов по займам

Зеленский, Кабмин и банкиры обсудили создание инструментов для кредитования и поддержки предпринимателей с помощью "кредитных каникул" и компенсации процентов по займам

16:56 06.04.2020
Нардеп Гончаренко подал в суд на решение Кабмина о введении карантинных мер

Нардеп Гончаренко подал в суд на решение Кабмина о введении карантинных мер

13:27 06.04.2020
С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска

С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска

17:10 04.04.2020
Кабмин настоятельно рекомендует украинцам находиться на улице в маске, а детям не выходить из дома без взрослых

Кабмин настоятельно рекомендует украинцам находиться на улице в маске, а детям не выходить из дома без взрослых

16:34 04.04.2020
Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым слоям населения

Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым слоям населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.

Директором по стратегии и финансам ДТЭК назначен экс-управляющий партнер PwC в Украине

Кабмин отобрал наиболее уместные предложения от регионов об изменениях в бюджет и готов предложить их на рассмотрение Рады – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" хочет внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

Небанковский финрынок разрабатывает пакет антикризисных мероприятий

НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

Средняя цена импорта Украиной газа в марте снизилась на 8,8%

EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.

Аэропорт "Борисполь" за 3 мес. 2020г снизил пассажиропоток на 8,2%

Количество дел по нарушению таможенных правил с изъятыми товарами в І-кв.-2020 выросло на 38%

Сначала нужно договориться о квотах на сокращение, считает министр нефти Ирана

Tesla сократит зарплату сотрудников на 10-30% на фоне приостановки производства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА