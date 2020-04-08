В Кабмин направлены новые предложения по "зеленой" энергетике, они должны послужить импульсом к компромиссу – Энергосообщество

Профильные ассоциации направили правительству обновленные предложения по разрешению сложившейся в альтернативной энергетике ситуации, стороны должны использовать их в качестве импульса к оперативному достижению компромисса, считает Секретариат Энергетического сообщества (ЭС).

Согласно заявлению, обнародованному на сайте организации в среду, ассоциации, являющиеся сторонами медиации, в частности Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) и Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА), подали Кабмину свои обновленные предложения 7 апреля.

В них рассматриваются вопросы, которые по итогам медиации так и остались нерешенными, в частности реструктуризация "зеленых" тарифов, ответственность за небалансы, а также компенсация за ограничение ВИЭ.