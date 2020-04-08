Экономика

12:18 08.04.2020

Средняя цена импорта Украиной газа в марте снизилась на 8,8%

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Средняя цена импорта Украиной газа в марте снизилась на 8,8%

Украинские предприятия в марте 2020 года импортировали газ по средней цене $153,65 (4 тыс. 163,74 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 8,8% ниже цены февраля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $168,49 (4 тыс. 129,46 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Теги: #газ #импорт #минэкономики
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