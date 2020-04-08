Экономика

11:12 08.04.2020

Количество дел по нарушению таможенных правил с изъятыми товарами в І-кв.-2020 выросло на 38%

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тамоКоличество дел по нарушениям таможенных правил с реальным изъятием товаров в первом квартале 2020 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 1,918 дел, тогда как всего в январе-марте текущего года выявлено 5,8 тыс. таких нарушений на 554,6 млн грн, свидетельствует статистика Государственной таможенной службы.

Как сообщило ведомство в Телеграм-канале в среду, таможня изъяла промышленных товаров - на 134 млн грн, валюты - на 28 млн грн в эквиваленте, продовольственных товаров - на 20 млн грн.

По данным Гостаможни, за указанный период в суд передано на 120% больше дел по нарушениям таможенных правил - 3,561 тыс.

На 13% выросло количество дел за незаконное перемещение товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей - до 1,826 тыс.

Помимо этого, на 12% выросло количество протоколов по нарушению таможенных правил, составленных относительно должностных лиц, - до 842 протоколов. Это 16,5% от общего количества протоколов, тогда как в минувшем году по итогам первого квартала этот показатель составлял 8% всего количества, подчеркнули в таможне.

Теги: #таможня
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