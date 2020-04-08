Экономика

11:10 08.04.2020

Tesla сократит зарплату сотрудников на 10-30% на фоне приостановки производства

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Tesla сократит зарплату сотрудников на 10-30% на фоне приостановки производства

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. временно сократит зарплату своих сотрудников максимум на 30%, начиная с понедельника, чтобы снизить расходы на фоне приостановки ряда операций в связи с пандемией коронавируса.

Самое существенное сокращение зарплат в США будет у сотрудников в должности вице-президента или выше, зарплата директоров будет снижена на 20%, остальных сотрудников - на 10%, согласно сообщению для работников, на который ссылается агентство Bloomberg.

Зарплата работников компании за пределами США будет сокращена в аналогичном объеме.

Сотрудники Tesla, которые не могут работать из дома, за исключением тех, что выполняют критически важные задачи, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с сохранением медицинской страховки.

Tesla в марте согласилась приостановить производство в США под давлением властей. Компания ожидает, что операции на американских предприятиях возобновятся в нормальном режиме 4 мая, говорится в ее сообщении.

Акции Tesla в ходе дополнительных торгов дорожают на 0,8%.

Теги: #tesla
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