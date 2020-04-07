"Метинвест" на ММК им. Ильича начинает строительство кислородного комплекса на $78 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест" ведет подготовку к строительству кислородного комплекса на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.).

Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook, несмотря на #CтопКоронавирус и карантин #весна2020, на ММК продолжается реализация проектов по обновлению оборудования - ведется подготовка к строительству комплекса воздухоразделительной установки. Он будет состоять из воздухоразделительной установки с хранилищем жидкого кислорода и станции газификации.

Мощность оборудования составит 25 тыс. кубометров газообразного кислорода в час.

При этом уточняется, что оборудование для проекта поставит компания Air Liquide, мировой лидер производства технических газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды.

На данный момент французскими партнерами разработан базовый инжиниринг нового кислородного комплекса, на основании которого разрабатывается проектная документация. Начата процедура получения разрешения на строительство и подготовка к выполнению предварительных работ на объекте. Параллельно Air Liquide приступила к изготовлению оборудования для ВРУ и уже готовится к отгрузке первая партия готовых частей будущей установки.

Генеральным подрядчиком выступает "Метинвест-Инжиниринг", специалисты которого осуществляют комплекс работ по организации и контролю за проектированием и выполнением строительно-монтажных работ, поставке основного технологического оборудования. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

Как сообщалось, "Метинвест" привлек кредитную линию на EUR 24,4 млн до 11 лет для финансирования строительства кислородного комплекса на ММК им. Ильича. Покрытие кредитной линии осуществляется за счет французской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Bpifrance Assurance Export (Bpifrance). Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank International. Процентная ставка по кредитной линии, срок погашения которой наступает в июле 2030 года, установлена на уровне 6-месячной ставки EURIBOR "плюс" маржа.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства воздухоразделительной установки и станции газификации на ММК. Поставку оборудования и инженерные решения выполнит компания Air Liquide - мировой лидер по производству и поставке газов, договор с которой подписан в июне 2019 года.

Генеральным подрядчиком по проекту выступает инжиниринговая компания "Метинвест-Инжиниринг", которая внедряет инвестиционные проекты группы от этапа стратегического планирования до их реализации.

Ранее пресс-служба компании поясняла, что стратегия финансирования "Метинвеста" предполагает использование кредитных линий под гарантии ЭКА как один из инструментов финансирования Технологической стратегии-2030. Так, в 2018-2019 гг. "Метинвест" привлек три кредитные линии от ведущих финансовых институтов под гарантии европейских экспортных кредитных агентств на общую сумму более EUR 100 млн.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков ранее выразил благодарность агентству Bpifrance, Raiffeisen Bank International и Air Liquide за помощь в реализации данного проекта. "Впервые в истории "Метинвест" получил финансирование с самым длинным сроком погашения, покрытое экспортной гарантией от Франции. Несмотря на неблагоприятный прогноз на 2020 год, это позволит группе удовлетворить растущие потребности ММК в кислороде из-за расширения мощностей по производству стали", - сказал тогда топ-менеджер.

В свою очередь руководитель направления по глобальному экспортному финансированию Raiffeisen Bank International Петра Раушер также выразил благодарность "Метинвесту", Bpifrance и Air Liquide за отличное сотрудничество. "Эта сделка еще раз подчеркивает крепкие партнерские отношения между Raiffeisen Bank International и "Метинвестом" в сфере долгосрочного финансирования при поддержке европейских экспортных кредитных агентств", - отметил Раушер.

Проект предусматривает замену технологически устаревших кислородных блоков, чтобы обеспечить потребность ММК в продуктах разделения воздуха по мере расширения производственных мощностей в рамках Технологической стратегии-2030. Сумма инвестиций в строительство комплекса - около $78 млн.

Мощность новой воздухоразделительной установки и станции газификации составит 25 тыс. куб. м кислорода, 35 тыс. куб. м азота и 1,75 тыс. куб. м жидкого кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает хранилище жидкого кислорода и испаритель.

Строительство новой воздухоразделительной установки позволит исключить риск снижения производства за счет создания запаса жидкого кислорода и установки системы газификации, при этом условия работы сотрудников будут соответствовать лучшим европейским практикам.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".