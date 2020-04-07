Весенне-полевые работы в Украине идут по плану – представители аграрной отрасли на совещании в Офисе президента

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко и представители украинского АПК и химпрома на совещании во вторник обсудили ситуацию в сельском хозяйстве при весенней посевной кампании и пути обеспечения высоких показателей урожайности в Украине в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной распространением COVID-19.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что сейчас весенне-полевые работы идут по плану. Представители аграрной отрасли отметили, что многие сельскохозяйственные направления сейчас нуждаются в поддержке со стороны государства.

Как сообщает пресс-служба президента, уполномоченный главы государства по земельным вопросам Роман Лещенко отметил три ключевые вещи, которые удалось обеспечить для украинских аграриев в текущем году.

"Первое - государственная поддержка в размере 4 млрд грн сохраняется, несмотря на секвестр бюджета. Второе - принятие базового земельного закона, на основе которого в ближайшие месяцы будет принят ряд нормативно-правовых актов, которые наведут порядок в земельных правоотношениях. Третье – это то, что президент Украины оперативно реагирует на ситуацию с продовольственной безопасностью", - отмечается в сообщении.

По мнению Лещенко, Украина имеет достаточные объемы, чтобы полностью обеспечить собственное потребление зерна и выполнение экспортных контрактов.