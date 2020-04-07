Директором по стратегии и финансам ДТЭК назначен экс-управляющий партнер PwC в Украине

Директором по стратегии и финансам компании ДТЭК назначен Олег Тымкив, ранее занимавший должность управляющего партнера PwC в Украине, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Тымкив имеет многолетний управленческий опыт в сфере консалтинга и аудита, отмечается в сообщении.

На новой должности его ключевыми задачами определены стратегическое планирование, управление финансами и взаимодействие с международными инвесторами. Также Тымкив будет заниматься финансовым прогнозированием, обеспечением средств для реализации стратегических инициатив группы ДТЭК и минимизацией негативных последствий экономического кризиса.

В сообщении уточняется, что до прихода в ДТЭК Тымкив занимал должности в региональных органах управления PwC в Центральной и Восточной Европе. Его профессиональные интересы были представлены проектами по трансформации бизнеса, разработкой и внедрением стратегий, повышением операционной эффективности государственных и частных компаний, консультациями по вопросам инвестиционной деятельности.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии