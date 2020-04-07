Экономика

20:02 07.04.2020

НБУ в 2019г сократил портфель недвижимости на 7,7%

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НБУ в 2019г сократил портфель недвижимости на 7,7%

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году сократил портфель недвижимого имущества на 7,7% – до 455,7 тыс. кв. м, что позволило сэкономить более 10 млн грн, свидетельствуют данные годового отчета НБУ.

Согласно ему, для достижения целей Стратегии управления недвижимым имуществом Нацбанка на 2019-2025 гг. осталось сократить пакет недвижимости еще на 12,2% – до 400 тыс. кв. м. путем продажи на аукционе, приватизации и бесплатной передачи другим госорганам 21 объекта.

НБУ уточнил, что в минувшем году портфель был уменьшен на 34 здания и сооружения и шесть земельных участков, на конец года в него входило 409 объектов: 75 земельных участков, 334 здания и инженерных сооружения.

Помимо этого, Нацбанк получил в счет погашения задолженности по неработающим кредитам банков и управляет 36 полученными земельными участками общей площадью 112,5 га и семью полученными объектами недвижимого имущества общей площадью 44,7 тыс. кв. м.

Согласно отчету, в 2-19 году центробанк получил в собственность такого имущества на сумму 218 млн грн по сравнению с 85 млн грн годом ранее, тогда как его продажа в качестве залога составила соответственно 181 млн грн и 6 млн грн.

Как сообщалось, в 2019 году Нацбанк утвердил Стратегию управления недвижимым имуществом НБУ на 2019-2025 гг., которая призвана оптимизировать недвижимость регулятора и обеспечить эффективное ее использование.

Как отметили в пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина", регулятор с 2015 года отчуждает имущество, которое не используется. За это время центробанк передал в сферу управления других органов и обеспечил выбытие путем продажи и приватизации 50% площадей недвижимого имущества, в том числе 8 комплексов административных зданий в регионах, 7 объектов социального назначения, 5 гаражных комплексов и пожарное депо.

"Это позволило сэкономить миллионы государственных средств на содержание объектов недвижимости", - добавил НБУ.

Теги: #недвижимость #нбу
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