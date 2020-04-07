Экономика

18:32 07.04.2020

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $33,02 за баррель

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Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $33,02 за баррель

Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник, однако растущие надежды на соглашение о сокращении добычи по итогам видеоконференции стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг, продолжают оказывать котировкам поддержку.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 составляет $33,02 за баррель, что на $0,03 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Тем временем фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,27 (1,0%) - до $26,35 за баррель.

"Дальнейшего роста цен, вероятно, не будет до возобновления экономической активности, однако позитивные настроения на рынках могут поддержать их в течение этого периода", - говорит главный исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападиа, которого цитирует MarketWatch.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Министры и дипломаты в ближайшие два дня будут обсуждать, какие страны готовы пойти на сокращения добычи и в каком объеме, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, наибольшее снижение придется на Саудовскую Аравию, Россию и США. Чтобы сделка была эффективной, необходимо участие всех трех крупнейших производителей.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом. Он подчеркнул, что снижение добычи в принципе проводится компаниями автоматически, так как они реагируют на снижение цен на рынке.

"Разумеется, даже согласованные действия всех крупнейших экспортеров нефти не смогут компенсировать существенное падение спроса в краткосрочной перспективе - масштаб сокращения, составляющего как минимум 20 млн баррелей в сутки, просто-напросто слишком велик", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

"Тем не менее демонстрация единства и решимости со стороны производителей нефти, конечно, поможет стабилизировать и нормализировать нефтяной рынок", - пишет эксперт.

Теги: #цены #нефть
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