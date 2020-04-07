Министры энергетики G20 на внеочередной встрече 10 апреля обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей

Саудовская Аравия, председательствующая в G20, 10 апреля проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Министры энергетики G20 также будут действовать вместе с приглашенными странами, региональными и международными организациями, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на рынки энергоносителей.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция. Испания является постоянным гостем. В 2020 году приглашенными участниками G20 являются Египет, Иордания, Сенегал, Сингапур, Швейцария, ОАЭ и Вьетнам.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что США призывают Саудовскую Аравию, председательствующую в G20, созвать заседание на этой неделе, где они рассчитывают обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке.

"Мы продолжим вести переговоры (с Россией и Саудовской Аравией - ИФ) в течение этой недели. Вы знаете, что мы не являемся частью диалога ОПЕК+ (..) напрямую, но у меня были беседы с министрами России и Саудовской Аравии, и, как я понимаю, на этой неделе будут переговоры ОПЕК+", - сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча ОПЕК+ назначена на 9 апреля.

"Думаю, (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) спорят о том, как отреагировать на падение спроса на нефть, вызванное коронавирусом. В США мы тоже корректируем наш рынок, но другими методами. У нас свободный рынок, и отрасль скорректируется сама. Но Россия и Саудовская Аравия должны сделать это коллективно", - считает Бруйетт.

Россия и Саудовская Аравия, а также ряд других участников альянса ОПЕК+ заявляли о готовности участвовать в сокращениях нефтедобычи, если в них примут и другие страны, не входившие в альянс.