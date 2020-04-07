Экономика

18:22 07.04.2020

Министры энергетики G20 на внеочередной встрече 10 апреля обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей

2 мин читать
Министры энергетики G20 на внеочередной встрече 10 апреля обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей

Саудовская Аравия, председательствующая в G20, 10 апреля проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Министры энергетики G20 также будут действовать вместе с приглашенными странами, региональными и международными организациями, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на рынки энергоносителей.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция. Испания является постоянным гостем. В 2020 году приглашенными участниками G20 являются Египет, Иордания, Сенегал, Сингапур, Швейцария, ОАЭ и Вьетнам.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что США призывают Саудовскую Аравию, председательствующую в G20, созвать заседание на этой неделе, где они рассчитывают обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке.

"Мы продолжим вести переговоры (с Россией и Саудовской Аравией - ИФ) в течение этой недели. Вы знаете, что мы не являемся частью диалога ОПЕК+ (..) напрямую, но у меня были беседы с министрами России и Саудовской Аравии, и, как я понимаю, на этой неделе будут переговоры ОПЕК+", - сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча ОПЕК+ назначена на 9 апреля.

"Думаю, (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) спорят о том, как отреагировать на падение спроса на нефть, вызванное коронавирусом. В США мы тоже корректируем наш рынок, но другими методами. У нас свободный рынок, и отрасль скорректируется сама. Но Россия и Саудовская Аравия должны сделать это коллективно", - считает Бруйетт.

Россия и Саудовская Аравия, а также ряд других участников альянса ОПЕК+ заявляли о готовности участвовать в сокращениях нефтедобычи, если в них примут и другие страны, не входившие в альянс.

Теги: #энергорынок #g20 #министры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 06.04.2020
Министры обороны ЕС рассмотрели роль военных в борьбе против пандемии

Министры обороны ЕС рассмотрели роль военных в борьбе против пандемии

16:56 26.03.2020
Лидеры страны G20 договорились предпринимать все возможные усилия вместе с международными организациями для борьбы против коронавируса

Лидеры страны G20 договорились предпринимать все возможные усилия вместе с международными организациями для борьбы против коронавируса

19:10 24.03.2020
Главы МИД Украины и Дании: Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения агрессии

Главы МИД Украины и Дании: Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения агрессии

12:50 13.03.2020
Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

Страны G20 будут содействовать разработке вакцин от коронавируса - заявление

23:30 14.01.2020
Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

09:45 02.01.2020
Кулеба заявляет о неготовности возвращения Украины к прямым поставкам газа из России

Кулеба заявляет о неготовности возвращения Украины к прямым поставкам газа из России

23:52 23.11.2019
Главы Минобороны Украины и Канады обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами

Главы Минобороны Украины и Канады обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами

14:00 06.11.2019
Комитет Рады по энергетике намерен пригласить ДТЭК для обсуждения ситуации на энергорынке

Комитет Рады по энергетике намерен пригласить ДТЭК для обсуждения ситуации на энергорынке

15:17 22.10.2019
В Энергосообществе призывают отозвать из Рады проект правок в рынок электроэнергии

В Энергосообществе призывают отозвать из Рады проект правок в рынок электроэнергии

13:01 10.10.2019
Испытательный срок министров определен до конца 2019г – Зеленский

Испытательный срок министров определен до конца 2019г – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд

Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

Треть малого и микробизнеса планирует сократить количество сотрудников - опрос ЕБА

ПОСЛЕДНЕЕ

ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль отменили комиссию за обслуживание карт на время карантина

"ТиС-зерно" и "ТиС-минудобрения" перечислили на борьбу с коронавирусом более 13 млн грн

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $33,02 за баррель

Мининфраструктуры работает над запуском прямого авиасообщения с Китаем, в том числе над открытием рейсов China Airlines в Украину

НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

Три четверти компаний хотят оставить часть сотрудников на "удаленке" после пандемии COVID-19 - исследование

Украинской авиации после карантина понадобится 2 года на восстановление прежнего трафика – Криклий

Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд

"Укрзализныця" за неделю бесплатно перевезла 8,6 тыс. работников экстренных служб, "Укрпошта" с 24 марта бесплатно доставила 8,45 тыс. посылок в больницы

"АТБ" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА