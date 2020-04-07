Мининфраструктуры работает над запуском прямого авиасообщения с Китаем, в том числе над открытием рейсов China Airlines в Украину

Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы Китай открыл прямые рейсы в Украину с целью упрощения, в том числе, доставки грузов, сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В первую очередь нам нужно иметь с ними (с Китаем – ИФ) прямые рейсы. Я не уверен, что все знают о том, что большая часть доставки из Китая и в принципе по миру осуществляется пассажирскими самолетами, которые догружают грузами, в том числе, сектора электронной коммерции. Если у нас будет прямое сообщение с Китаем... Собственно, мы над этим работаем. Я послу Китая - и предыдущему, и новому - говорил, что мы очень хотим, чтобы China Airlines имела прямое авиасообщение с Украиной", - сказал министр.

При этом он отметил, что прямое авиасообщение с азиатскими странами также стимулирует поток туризма в Украину.

Как сообщалось со ссылкой представителя Управления гражданской авиации Китая (УГАК), за последнюю неделю объем грузоперевозок самолетами китайских авиакомпаний на 17,85% превысил недельный объем грузов, которые перевозились до эпидемии коронавируса.