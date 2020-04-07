Экономика

17:42 07.04.2020

Украинской авиации после карантина понадобится 2 года на восстановление прежнего трафика – Криклий

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Украинской авиации после карантина понадобится 2 года на восстановление прежнего трафика – Криклий

Восстановление прежнего авиатрафика в Украине может занять полтора-два года, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - сказал он во время онлайн-встречи European Business Association во вторник.

Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие – украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.

Теги: #криклий #авиация #мининфраструктуры
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