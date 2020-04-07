Украинской авиации после карантина понадобится 2 года на восстановление прежнего трафика – Криклий
Восстановление прежнего авиатрафика в Украине может занять полтора-два года, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - сказал он во время онлайн-встречи European Business Association во вторник.
Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.
При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие – украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.