Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рассмотрит возможность подачи новых исков к ПАО "Газпром" на общую сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко.

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще $17.3 млрд. В случае согласования - впереди также много работы", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

При этом Витренко прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы поиске ему замены в "Нафтогазе".

"Что касается Отто Ватерландера (директор по трансформации НАК - ИФ), якобы по инициативе которого "мне ищут замену", то у нас прекрасные отношения. И собственно вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации "Нафтогаза", которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", - добавил Витренко.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в конце марта продлил до 31 декабря 2024 года контракт с юридической фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия), которая обеспечивала сопровождение арбитражных производств "Нафтогаза" с "Газпромом" с 2014 года.

Исполнительный директор НАК Витренко в начале февраля 2020 года сообщил, что "Нафтогаз" рассматривает возможности подачи новых исков к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. По его словам, изучается вопрос переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, разблокирование экспорта газа независимыми российскими газодобывающими компаниями, разблокирование транзита среднеазиатского газа, а также возмещение полученных убытков от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.