"Укрзализныця" за неделю бесплатно перевезла 8,6 тыс. работников экстренных служб, "Укрпошта" с 24 марта бесплатно доставила 8,45 тыс. посылок в больницы

"Укрзализныця", начиная с 1 апреля текущего года, перевезла служебными поездами более 8000 медиков, почти 50 полицейских и около 30 сотрудников Госслужбы чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте компании во вторник.

Всего перевезено более 8600 работников экстренных служб, при этом проезд в служебных поездах для них бесплатный - расходы по организации перевозок врачей, полицейских и спасателей на период карантина "Укрзализныця" взяла на себя в рамках программы социальной ответственности.

В рамках еще одного социального проекта помощи медработникам АО "Укрпошта", начиная с 24 марта (дата запуска услуги), бесплатно доставила в больницы 8450 посылок, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который цитируется в сообщении.

С 24 марта и до конца карантина "Укрпошта" проводит благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий сможет прислать средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов в медицинские учреждения Украины, а "Укрпошта" доставит их до дверей медучреждения бесплатно.