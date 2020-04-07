Экономика

16:39 07.04.2020

"АТБ" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров

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"АТБ" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", 6 апреля запустило в Днепропетровской области сервис онлайн-предзаказа товаров и продуктов.

Как сообщила пресс-служба "АТБ", услуга работает в тестовом режиме и после усовершенствования будет запущена во всех регионах Украины.

Согласно сообщению, сервис позволит сократить время пребывания покупателей в магазине.

Как сообщалось, компания ввела в своих супермаркетах отдельное время с- 9 до 10 утра - для посещения пенсионерами и пожилыми людьми. Кроме того, введено ограничение на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине.

Корпорация "АТБ" - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Теги: #атб_маркет #товары #заказ
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