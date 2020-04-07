Лимоны могут исчезнуть из укринских супермакетов в средине апреля из-за сложностей с поставками из Турции и Испании

Лимон может исчезнуть с полок украинских супермаркетов в средине апреля из-за закрытия рынка Турции и возможных сложностей с поставками из Испании, считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

"Украина импортирует в год в районе 55 тыс. тонн лимонов (в 2019 году - 54,3 тыс. тонн). Поставки из Турции составляют более 60% общего объема. В связи с закрытием рынка Турции продукция из этой страны будет замещаться продукцией из Южной Америки (Аргентина - второй после Турции поставщик лимонов в Украину)", - сообщила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Зверевой, в средине апреля вполне может возникнуть ситуация, что на полках украинских супермаркетов потребитель не сможет найти лимоны.

"Поставки из Турции лимонов ограничены в связи с закрытием рынка. Поставки из Испании - тоже под большим вопросом (из-за сильного распространения пандемии в стране). А лимоны из Аргентины - просто физически не успеют доплыть", - пояснила эксперт.

Директор по развитию УПОА отметила, что цены на лимон за последний месяц возросли в два раза. На начало марта средняя цена была - 40-45 грн/кг, сейчас - 80 -90 грн/кг.

"Сейчас сложно спрогнозировать рост цены так как ситуация развивается стремительно и не понятно, что будет завтра. Но, также стоит понимать, что турецкий лимон - наиболее дешевый. Если не изменится уровень потребление - вполне вероятно, что цена на лимон может возрасти свыше 100 грн", - заметила Зверева