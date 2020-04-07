Шмыгаль рассчитывает, что Рада соберется как можно скорее и поддержит изменения в госбюджет-2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Верховная Рада соберется уже в ближайшее время и поддержит предложения Кабинета министров по изменениям в государственный бюджет на 2020 год.

"Бюджет чрезвычайной ситуации - это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии", - написал Шмыгаль в своем "Телеграм-канале" во вторник.

Глава правительства выразил надежду, что Верховная Рада соберется как можно скорее и "поддержит наши предложения".

Согласно инфографике, которою обнародовал Шмыгаль, проект изменений в госбюджет предусматривает увеличение расходов на пенсионное обеспечение со 172,6 млрн до 192,3 млрд грн. Предусматривается, что расходы на ремонт и строительство дорог будут сокращены с 71,9 млрд грн до 70,8 млрд, расходы на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 18,1 млрд до 17,2 млрд грн.

Фонд борьбы с Covid-19 должен составить 97,1 млрд грн.

Расходы на Министерство обороны останутся на прежнем уровне – 125 млрд грн.