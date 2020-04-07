"Киевтеплоэнерго" будет начислять плату за обслуживание общедомовых счетчиков отдельно от платы за тепло и горячую воду

Взносы за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды с апреля будут обозначаться в платежках КП "Киевтеплоэнерго" отдельным пунктом, и ежеквартально в среднем будут составлять около 30 грн, сообщила пресс-служба "Киевтпелоэнерго".

Стоимость обслуживания, куда входит установка, проверка и ремонт счетчиков, была изъята из тарифа на отопление и горячую воду и выносится в платежках отдельным пунктов в соответствии с требованиями закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Соответствующее нововведение вводится во всех городах Украины, отмечено в сообщении.

Оплата будет осуществляться ежеквартально. Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации (КГГА) №2244 от 24 декабря 2019 года. Размер взноса зависит от типа счетчика, плановых расходов на его обслуживание и количества квартир в доме.

Нововведение не будет касаться индивидуальных средств учета, подчеркивается в сообщении.