Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC

Участие юридических лиц в обороте земель и проведение своевременного референдума относительно участия иностранцев определит конечный успех земельной реформы и ее влияние на экономику Украины, считает региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

"IFC, член группы Всемирного банка, приветствует принятие закона об обороте земель украинским парламентом. Это важный шаг на пути разблокирования значительных инвестиций в аграрный сектор, увеличения сельскохозяйственного производства с большей добавленной стоимостью и способствования доступу фермеров к финансированию. Однако есть необходимость принятия дополнительных законодательных актов для обеспечения прозрачности и эффективности работы рынка земли", - сказал Пеллмар в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Помимо этого, именно реализация участия юридических лиц в обороте земель для усиления конкуренции, ослабления ограничений по количеству земли для покупки и своевременное проведение референдума по участию иностранцев будут определять конечный успех реформ и влияние ее на экономику Украины", - добавил он.