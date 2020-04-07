Экономика

13:41 07.04.2020

Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

2 мин читать
Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

Сервис по доставке готовой еды из ресторанов Raketa запустил услугу по доставке продуктов из супермаркетов торговой сети "Ашан" в Киеве, говорится в сообщении сервиса, распространенном во вторник.

"Raketa адаптируется под запросы клиентов и расширяет свои возможности. Мы постарались сделать услугу доставки товаров из супермакетов максимально удобной и простой. Теперь пользователи Raketa могут, не выходя из дому, заказывать все самое необходимое с доставкой до двери", - подчеркнул операционный директор сервиса Raketa Владимир Самборский.

На старте услуга доступна в Киеве. Доставка осуществляется из магазинов сети "Ашан", которые в течение текущей недели будут поочередно подключаться к Raketa.

"В ближайшее время сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен", - отмечается в сообщении.

Доставка осуществляется в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, среди которых продукты питания, хозтовары, алкоголь и табачные изделия.

На старте время доставки не должно превышать 90 минут, а с завершением тестового периода – 60 минут. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг. Стоимость услуги – 60 грн.

При этом в сервисе подчеркнули, что доставка Raketa из кафе и ресторанов, как и ранее, остается бесплатной.

Как сообщалось, в марте сервис доставки еды Raketa внедрил услугу бесконтактной доставки.

Raketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 года. К настоящему времени услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Виннице.

В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего хочет покрыть все украинские города с населением более 200 тыс.

Теги: #ашан #карантин #raketa #доставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 07.04.2020
Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020г может просесть на 25-30% из-за карантина - прогноз

Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020г может просесть на 25-30% из-за карантина - прогноз

13:46 07.04.2020
"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

13:34 07.04.2020
88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

12:49 07.04.2020
Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

09:51 07.04.2020
В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

20:44 06.04.2020
В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

14:26 06.04.2020
Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

10:28 05.04.2020
Коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - КГГА

Коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - КГГА

05:40 05.04.2020
Руководство строительных гипермаркетов в Киевской области привлекли к ответственности за работу во время карантина

Руководство строительных гипермаркетов в Киевской области привлекли к ответственности за работу во время карантина

21:09 04.04.2020
В Киеве вводят новые карантинные ограничения

В Киеве вводят новые карантинные ограничения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

Треть малого и микробизнеса планирует сократить количество сотрудников - опрос ЕБА

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Глава ОГТСУ оценивает объем необходимой закачки в ПХГ Украины в 2020г в 2-3 млрд куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

Япония направит около $1 трлн на меры поддержки экономики, включая прямые выплаты гражданам

AmCham настаивает на обновлении трудового законодательства для большей гибкости бизнеса в период кризиса

Треть малого и микробизнеса планирует сократить количество сотрудников - опрос ЕБА

Состояние 100 богатейших людей мира упало на $408 млрд за два месяца - доклад

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Глава ОГТСУ оценивает объем необходимой закачки в ПХГ Украины в 2020г в 2-3 млрд куб. м

Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому, иск ПриватБанка к экс-владельцам по сути рассмотрит Высокий суд Англии

Курс гривни на открытии межбанка вплотную приблизился к отметке 27 грн/$1, а в обменниках укрепился до 26,65-26,85 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА