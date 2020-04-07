Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

Сервис по доставке готовой еды из ресторанов Raketa запустил услугу по доставке продуктов из супермаркетов торговой сети "Ашан" в Киеве, говорится в сообщении сервиса, распространенном во вторник.

"Raketa адаптируется под запросы клиентов и расширяет свои возможности. Мы постарались сделать услугу доставки товаров из супермакетов максимально удобной и простой. Теперь пользователи Raketa могут, не выходя из дому, заказывать все самое необходимое с доставкой до двери", - подчеркнул операционный директор сервиса Raketa Владимир Самборский.

На старте услуга доступна в Киеве. Доставка осуществляется из магазинов сети "Ашан", которые в течение текущей недели будут поочередно подключаться к Raketa.

"В ближайшее время сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен", - отмечается в сообщении.

Доставка осуществляется в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, среди которых продукты питания, хозтовары, алкоголь и табачные изделия.

На старте время доставки не должно превышать 90 минут, а с завершением тестового периода – 60 минут. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг. Стоимость услуги – 60 грн.

При этом в сервисе подчеркнули, что доставка Raketa из кафе и ресторанов, как и ранее, остается бесплатной.

Как сообщалось, в марте сервис доставки еды Raketa внедрил услугу бесконтактной доставки.

Raketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 года. К настоящему времени услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Виннице.

В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего хочет покрыть все украинские города с населением более 200 тыс.