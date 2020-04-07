Экономика

12:30 07.04.2020

Состояние 100 богатейших людей мира упало на $408 млрд за два месяца - доклад

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Состояние 100 богатейших людей мира упало на $408 млрд за два месяца - доклад

Состояние 100 богатейших людей мира всего за два месяца сократилось в общей сложности на $408 млрд в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные шанхайской Hurun Institute.

Наибольшие потери - порядка $30 млрд - понес французский миллиардер Бернар Арно, контролирующий крупнейшего мирового производителя товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Hurun ежегодно публикует доклад о количестве миллиардеров в мире, и последний список Hurun Global Rich List 20 вышел 31 января 2020 года. В специальном докладе, обнародованном компанией в понедельник, она сравнивает изменение состояний за февраль-март.

Среди 100 миллиардеров, вошедших в список Hurun Global Rich List 20, 86% понесли потери в феврале-марте и 9% остались в плюсе. Состояния еще 5% миллиардеров не изменились за эти два месяца.

Мировая экономика оказалась фактически парализованной в результате ограничений, вводимых по всему миру с целью предотвращения распространения коронавируса, что привело к обвалу фондовых рынков в феврале-марте. Dow Jones Industrial Average потерял за это время 21%, фондовые индексы Франции, Германии, Великобритании, а также Индии - не менее 25%.

Лишь китайский рынок акций продемонстрировал подъем феврале-марте, прибавив 0,2%, отмечают в Hurun.

Укрепление американской валюты относительно большинства мировых валют за эти два месяца также внесло свой вклад в снижение состояний миллиардеров. Доллар прибавил 6,3% в паре с фунтом стерлингов и 0,4% в паре с евро, а также подорожал на 2,3% относительно юаня и на 5,2% к индийской рупии.

"За два месяца был растерян практически весь прирост состояний, произошедший за последние 2,5 года, - отмечает глава Hurun Institute Руперт Хугверф. - Сто крупнейших миллиардеров потеряли в совокупности 12,6% состояния, или $408 млрд, что эквивалентно потере $75 млн в день".

Совокупное состояние 10 лидеров из списка 100 миллиардеров в январе-марте уменьшилось на $125 млрд, отмечают в Hurun.

Состояние 71-летнего Арно, владеющего 47% LVMH, сократилось до $77 млрд по сравнению со $107 млрд на конец января в результате обвала стоимости акций компании, владеющей такими брендами, как Louis Vuitton, Celine, Christian Dior и Bulgari. Акции LVMH упали в цене на 15% за 2 месяца, составив $74 на 31 марта.

Главный исполнительный директор Amazon (SPB: AMZN) Джеф Безос потерял $9 млрд в феврале-марте, однако остался богатейшим человеком мира с состоянием в $131 млрд.

В то же время Юань Чжэн, основатель платформы видеоконференций Zoom, увеличил состояние до $8 млрд с $3,5 млрд. Стоимость акций Zoom взлетела более чем вдвое за два месяца - до $146 с $76.

Согласно январскому докладу Hurun, всего в мире было 2,816 тыс. долларовых миллиардеров. За последние два месяца их число сократилось на 20%, до 2,253 тыс.

Теги: #состояние #богачи
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