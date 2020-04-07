Экономика

11:51 07.04.2020

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

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Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 7 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сообщается на сайте Минфина.

Как сообщалось, на минувшей неделе ведомство также отказалось от продажи любых облигаций, а две предыдущих недели размещал только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.

Еще неделей ранее – 10 марта – первичные аукционы также были отменены. Как и на прошлой неделе это должны были быть первые аукционы после смены министра финансов: в начале марта им вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, а 30 марта его на этом посту сменил Сергей Марченко, несколько лет назад занимавший должность заместителя министра финансов.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года – почти 20% с постепенным снижением до 16% по 7-летним бумагам.

Теги: #овгз #минфин
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