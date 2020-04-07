Экономика

11:12 07.04.2020

Глава ОГТСУ оценивает объем необходимой закачки в ПХГ Украины в 2020г в 2-3 млрд куб. м

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Глава ОГТСУ оценивает объем необходимой закачки в ПХГ Украины в 2020г в 2-3 млрд куб. м

Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища (ПХГ) 2-3млрд куб. м природного газа, считает глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С такими (15,8 млрд куб. м на 5 апреля - ИФ) переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд куб. м", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Глава ОГТСУ считает, что Кабинет министров должен внести изменения в постановление о создании страхового запаса, чтобы не только НАК "Нафтогаз Украины" занималась закачкой газа в хранилища.

"Открытым вопросом остается: кто будет создавать этот запас газа в ПХГ? Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал "Нафтогаз", но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году? Нужно срочно вносить изменения в постановление Кабмина", - добавил Макогон.

Ранее глава ОГТСУ неоднократно отмечал, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа.

Теги: #макогон #газ #пхг
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