Курс гривни на открытии межбанка вплотную приблизился к отметке 27 грн/$1, а в обменниках укрепился до 26,65-26,85 грн/$1

Курс гривни на открытии межбанковского валютного рынка во вторник укрепился до 27,08 грн/$1 c 27,125 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на открытии торгов составили 27,065-27,095 грн/$1.

Центробанк укрепил официальный курс гривни на 7 апреля до 27,2365 грн/$1 с 27,3730 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в киевских обменниках во вторник курс гривни вырос до 26,65-26,85 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,00-27,08 грн/$1 накануне.

На "сером" рынке утром 7 апреля курс гривни также укрепился до 26,67-26,81 грн/$1 с 26,95-27,04 грн/$1 вечером 6 апреля.

Во вторник банки укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, monobank – до 26,85-27,23 грн/$1 (с 26,92-27,38 грн/$1 в понедельник вечером), ПриватБанк – до 26,65-27,25 грн/$1 (с 26,8-27,4 грн/$1), Ощадбанк – до 26,75-27,38 грн/$1 (с 27,0-27,6 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 26,4-27,2 (с 26,8-27,5 грн/$1).