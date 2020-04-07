Экономика

09:31 07.04.2020

ЕБА на фоне кризисных явлений в энергосекторе призывает к скорейшему назначению главы Минэкоэнерго

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ЕБА на фоне кризисных явлений в энергосекторе призывает к скорейшему назначению главы Минэкоэнерго

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в связи с усилением на фоне COVID-19 кризисных явлений в энергетическом секторе Украины призывает главу государства, парламент и правительство как можно скорее назначить министра энергетики и защиты окружающей среды.

В своем заявлении, размещенном на сайте ЕБА в понедельник, ассоциация отмечает, что глобальный экономический спад путем снижения потребления энергоносителей уже привел к негативным последствиям в энергетических секторах стран мира. В украинской же энергетике еще до распространения в мире COVID-19 был зафиксирован ряд требующих урегулирования негативных явлений.

Речь идет, в частности, об отсутствии мероприятий по дальнейшему внедрению реформы рынка электрической энергии, импорте э/э из стран, не являющихся участниками ENTSO-Е, принудительной остановке ТЭС/ТЭЦ, рисках ограничения "зеленой" генерации", отсутствии определенности относительно квот по "зленым" аукционам, дефиците средств у ГП "Гарантированный покупатель", несвоевременных выплатах по "зеленому" тарифу.

"Компании-члены энергокомитета ассоциации отмечают, что отсутствие главы отрасли уже привело к усилению и без того кризисной ситуации в энергетике и обращаются к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой как можно быстрее назначить профессиональную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, способную вывести отрасль из опасной ситуации", – отмечено в сообщении.

Теги: #минэнерго #еба
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