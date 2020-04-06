ЕИБ может выделить еще EUR200 млн на обновление общественного транспорта Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может профинансировать второй проект обновления городского общественного транспорта в Украине в размере EUR200 млн, сообщается на сайте ЕИБ.

В рамках проекта "Городской общественный транспорт II" общей стоимостью EUR400 млн планируется финансирование в развитие общественного транспорта в крупных и средних городах Украины.

Как сообщалось, первое финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт" было ратифицировано Верховной Радой Украины в апреле 2017 года.

Общая стоимость проекта составила, ориентировочно, EUR400 млн. Проект финансируется за счет привлеченных кредитных средств ЕИБ под государственные гарантии в объеме EUR200 млн сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет.

Источник софинансирования проекта - средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и/или средства местных бюджетов.

В рамках проекта, в частности, в 2018 году было закуплено 167 троллейбусов, в том числе 47 ед. - Одессой, 40 ед. – Кременчугом, 23 троллейбуса поставлены в Днепр, 10 – в Кременчуг, восемь – в Кривой Рог. В 2019 году финансирование предоставлялось, в частности, на закупку троллейбусов Ивано-Франковском, Николаевом, Полтавой.

ЕБРР в мае 2019 года сообщил о намерении предоставить финансирование в размере EUR250 млн на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов.