Владелец "Укрлендфарминга" Бахматюк просит генпрокурора вмешаться в конфликт с главой НАБУ

Владелец "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк обратился к новоназначенному генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой от имени компании с просьбой вмешаться и остановить незаконное, по его мнению, преследование по стороны главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"Верю в вашу беспристрастность и принципиальность, прошу вмешаться в ситуацию и остановить незаконное преследование, голословные обвинения, пустопорожнее навешивание ярлыков директором НАБУ. Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости", – говорится в документе на сайте компании.

Бахматюк отметил, что советник его сестры был главным свидетелем по делу о совершении Сытником коррупционных деяний, а дела против бизнесмена и компании были открыты уже после, поэтому обвинения в давлении на главу НАБУ лишены логики и смысла.

По мнению владельца "Укрлендфарминга", Сытник, который имеет прямой конфликт интересов в открытых делах, "занимается элементарной местью".

Бизнесмен напомнил, что является единственным из владельцев ликвидируемых банков, предложившим выплатить 8 млрд грн задолженности государству с применением механизма реструктуризации, и это намного больше сумм, к которым апеллируют в незаконно возбужденных делах.

Он также напомнил, что в "Укрлендфарминге" работает 27 тыс. человек, компания производит около 1% ВВП Украины и за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов. Бахматюк добавил, что сценарии ликвидации таких компаний, как показывает практика Фонда гарантирования вкладов физлиц, обычно приносят в бюджет около 1% от стоимости активов, "а это примерно в 30 раз меньше того, что я как владелец компании предлагаю государству".