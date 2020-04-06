Саудовская Аравия отвергла обвинения РФ в атаках на сланцевую нефть, призывает к сокращениям добычи

Саудовская Аравия в корне не согласна с российской трактовкой событий на нефтяном рынке в последний месяц.

Министр иностранных дел королевства принц Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла, заявление которого приводит госагентство Саудовской Аравии, опроверг слова президента РФ Владимира Путина на совещании по ситуации на энергорынке, из которых следовало, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи.

Глава МИД заявил, что данная информация полностью далека от правды, а также подчеркнул, что не королевство вышло из соглашения, а именно Россия, в то время как Саудовская Аравия и 22 другие страны пытались убедить РФ сделать дальнейшие сокращения и продлить соглашение, но Россия не согласилась.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что "позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна - она является важной частью источников энергии. По его словам, "королевство также стремится к большему сокращению добычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти, вопреки заявлениям России и ее желанию держать цены низкими, чтобы повлиять на добычу сланцевой нефти".

В свете этого министр выразил удивление по поводу фальсификации фактов и надежду на то, что Россия примет правильные решения на срочном совещании, к которому королевство призвало страны ОПЕК + и группу других стран, в целях достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на нефтяных рынках, сообщает агентство.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, пишет агентство, отверг заявление министра энергетики России Александра Новака, в котором говорилось, что именно Саудовская Аравия отказалась продлить соглашение ОПЕК+, а также что она предприняла другие шаги, негативно сказавшиеся на нефтяном рынке.

Принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что эти заявления являются ложью и противоречит фактам. Он подчеркнул, что нефтяной политикой королевства является работа по обеспечению баланса и стабильности рынков, чтобы служить интересам как производителей, так и потребителей.

Принц также указал, что королевство приложило большие усилия со странами ОПЕК+ для сокращения профицита на рынке нефти, произошедшего из-за снижения темпов роста мировой экономики, но это предложение королевства, одобренное 22 странами, не было, к сожалению, поддержано российской стороной.

Министр энергетики королевства отметил, что именно министр энергетики России Новак первым объявил СМИ о том, что все страны-участницы освобождены от обязательств с 1 апреля. Это привело к решению стран увеличить добычу, чтобы компенсировать низкие цены и компенсировать снижение выручки.

Саудовский министр выразил удивление попыткам приписать королевству неприязнь в отношении сланцевой нефтедобычи, "что является полной ложью, что наши русские друзья хорошо понимают". "Заявления России в этом отношении, особенно сделанные их главами компаний (СЕО), хорошо известны и понятным всем. Также всем абсолютно ясно, что Саудовская Аравия является одним из крупнейших инвесторов в американский энергетический сектор", - сказал он.

Министр энергетики добавил, что Саудовская Аравия все еще приветствует всех, кто хочет найти решения проблем нефтяного рынка. Поэтому она призвала провести срочное заседание стран-участниц сделки ОПЕК+ и группы других стран в рамках постоянных усилий королевства по поддержке глобальной экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности за желание президента США Дональда Трампа установить баланс на нефтяном рынке.