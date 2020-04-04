Экономика

18:46 04.04.2020

Оснований для запрета экспорта зерновых из Украины нет - глава профильного комитета

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Оснований для запрета экспорта зерновых из Украины нет - глава профильного комитета

Продовольственной безопасности Украины ничто не угрожает, а оснований для запрета экспорта зерновых нет, заявляет глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский.

"Украина не только полностью обеспечивает собственные потребности во всех социально значимых продуктах питания, но и является одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя, сои", - цитирует его пресс-служба фракции "Слуга народа" в субботу.

Сольский отметил, что Украина производит 28,3 млн тонн пшеницы, потребляет около 8 млн тонн. "По состоянию на 1 апреля 2020 года мы экспортировали 17,7 млн тонн пшеницы. Поэтому до конца июня в нашем запасе около 2,5 млн тонн пшеницы для экспорта", - указал он.

Депутат пояснил, что аналогичная ситуация с другими зерновыми, например, с кукурузой. "На внутреннем рынке на 1 апреля доступно 8,5 млн тонн кукурузы при необходимости во внутреннем потреблении до конца текущего маркетингового года 1,8 млн тонн и необходимости в переходных остатках 1 млн тонн. Как результат – 5,7 млн тонн доступно для экспорта в течение апреля-июня 2020 года. То же самое – с ячменем: для экспорта в апреле-июне доступно 0,7 млн тонн", - пояснил он.

Сольский напомнил, что за счет экспорта аграрным сектором формируется до 40% валютной выручки, что является одним из факторов стабилизации финансового сектора. "Поэтому никакого доллара по 50!", - подчеркнул он.

Теги: #зерновые #украина #слуга_народа #экспорт
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