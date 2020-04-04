В Украине в ближайшие дни цены на топливо на АЗС будут снижаться – президент

В ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь в субботу на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента.

"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться", - говорится в сообщении.