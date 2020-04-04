Экономика

16:39 04.04.2020

В Украине в ближайшие дни цены на топливо на АЗС будут снижаться – президент

1 мин читать
В Украине в ближайшие дни цены на топливо на АЗС будут снижаться – президент

В ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь в субботу на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента.

"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться", - говорится в сообщении.

Теги: #зеленский #цены #азс #бензин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 04.04.2020
Нехватки продуктов питания не будет, и пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта – Зеленский

Нехватки продуктов питания не будет, и пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта – Зеленский

16:34 04.04.2020
Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым словам населения

Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым словам населения

21:00 03.04.2020
Перелет и проживание семьи президента в Омане в начале января оплачивала первая леди, с дорогой обратно помог султанат - ОП

Перелет и проживание семьи президента в Омане в начале января оплачивала первая леди, с дорогой обратно помог султанат - ОП

20:13 03.04.2020
Украинские врачи регулярно контактируют с медиками из Уханя – Зеленский

Украинские врачи регулярно контактируют с медиками из Уханя – Зеленский

20:10 03.04.2020
Зеленский: распределение медицинских средств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ

Зеленский: распределение медицинских средств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ

22:58 02.04.2020
Встреча "малой фракции" "Слуги народа" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

Встреча "малой фракции" "Слуги народа" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками и она не выглядит однобоко – замглавы фракции Янченко

20:11 02.04.2020
Зеленский уверен, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования

Зеленский уверен, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования

18:26 02.04.2020
Зеленский и Мишель обсудили дальнейшие шаги в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине

Зеленский и Мишель обсудили дальнейшие шаги в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине

18:02 02.04.2020
41% украинцев считают действия власти в связи с эпидемией Covid-19 оптимальными и адекватными, 60% поддерживают Зеленского

41% украинцев считают действия власти в связи с эпидемией Covid-19 оптимальными и адекватными, 60% поддерживают Зеленского

14:59 02.04.2020
Зеленский: мы проверим больницы касательно получаемых ими от центральной власти спецсредств против COVID-19

Зеленский: мы проверим больницы касательно получаемых ими от центральной власти спецсредств против COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Падение экономики Украины в 2020г может составить 5,9% ВВП - прогноз

Регистрации подержанных авто в Украине в марте упали на 61%, но они продолжают доминировать на авторынке

Минфин и НБУ будут проводить еженедельные консультации

Закон о земле могут заблокировать через Окружной админсуд Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД Украины и Казахстана договорились провести заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между странами

МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Бизнес расширяет виды помощи в кризисной ситуации с эпидемией коронавируса

Падение экономики Украины в 2020г может составить 5,9% ВВП - прогноз

Регистрации подержанных авто в Украине в марте упали на 61%, но они продолжают доминировать на авторынке

Кабмин в контракте с главой "Нафтогаза" Коболевым поставил задачу подготовки к IPO в перспективе 3-4 лет

Минфин и НБУ будут проводить еженедельные консультации

Закон о земле могут заблокировать через Окружной админсуд Киева

НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн

Потери урожая по косточковым и ягодным культурам из-за низких температур в Украине могут составить от 50% до 80%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА