Экономика

10:29 04.04.2020

МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

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МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Международный валютный фонд (МВФ) поприветствовал принятие законопроекта о банках и ожидает его принятия в целом, а также приниятие поправко в госбюджет на 2020 год, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем на его окончательное принятие. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - указал Люнгман в заявлении в субботу.

Он также призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком для создания рынка земли: "В то же время мы призываем власть продолжать работу с ВБ для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

Теги: #банки #закон #мвф
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