Экономика

20:40 03.04.2020

Бизнес расширяет виды помощи в кризисной ситуации с эпидемией коронавируса

3 мин читать
Бизнес расширяет виды помощи в кризисной ситуации с эпидемией коронавируса

Бизнес, с начала эпидемии сосредоточившийся на закупке медоборудования и средств защиты, с продлением карантина расширяет виды оказываемой помощи медикам и наиболее уязвимым категориям населения.

В частности, корпорация АТБ в рамках совместного с Минсоцполитики проекта в период с 3 по 23 апреля предоставит 572,5 тыс. продуктовых наборов социально незащищенным слоям населения, выделив на эти цели 100 млн грн.

По составленным облгосадминистрациями и КГГА спискам продуктовые наборы будут переданы представителями социальных ведомств малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным слоям населения, проживающим в 191 городе и поселке. В состав продуктового набора входят продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

Компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" передала гуманитарную помощь для персонала и пациентов больниц, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19, - около 16 тонн гречки, сахара, муки риса и других социальных товаров, 13,5 тыс. единиц мясных и рыбных консервов, моющие средства и средства личной гигиены. Помощь получат Александровская больница в Киеве, Харьковская областная инфекционная больница в Харькове, Городская инфекционная больница в Одессе, областная инфекционная больница во Львове и Городская больница №21 в Днепре. Партнерами в проекте выступают киевский благотворительный фонд "Фудбенк" и "Фонд Восточная Европа".

"МЕТРО" также присоединилась к сбору и передаче наборов с товарами первой необходимости для пожилых людей в Черновцах и Ивано-Франковске и поддержала средствами для уборки и гигиены Тернопольскую городскую детскую коммунальную больницу, где лечатся маленькие пациенты с COVID-19. Следующим шагом помощи она объявила укомплектование и передачу 5 тыс. социальных наборов для пожилых людей в 18 городах своего присутствия.

Агрокомпания AgroGeneration оказала помощь в борьбе против распространения COVID-19 июля семи районным больницам Харьковской области, выделив от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн на приобретение средств защиты на время карантина, а суммарно – больше 0,5 млн грн.

ОККО расширило сотрудничество со службами такси в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины по перевозке медиков и дополнительно профинансирует их поездки через сервис Opti. В совместной программе участвуют 9 больниц, в том числе в городах, которые не покрывались другими программами: Луцк, Тернополь, Ривне, Житомир и Черновцы. ОККО сотрудничает с Uber, Bolt и Uklon и финансирует 50 тыс. поездок медиков.

Сеть АЗК "WOG" помимо заправки медицинских машин также доставит 4 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и передаст гематологический анализатор Волынской областной инфекционной больнице

"Укргазвыдобування" выделило харьковским медикам 10 тыс. л горючего собственного производства Shebel для 150 скорых, обслуживающих Харьков и область.

"БРСМ-Нафта" бесплатно заправляет бензином машины медиков и скорые помощи в Белой Церкви, Херсоне, Черновцах, Радомышле, Запорожье, Бердянске, Мелитополе, Виннице, Тульчине. По сообщению компании, в ближайшее время получить бесплатно горючее смогут также врачи Ривного, Луцка, Тернополя и Переяславля.

Агропромышленный холдинг Agricom Group предоставил Емильчинской центральной районной больнице и Белокуракинской многопрофильной больнице по 200 продуктовых наборов, а также средства на приобретение необходимого медицинского оборудования.

Компания P&G совместно с благотворительным фондом "Каритас Украины" запустила социальную инициативу "Забота в каждый дом", в рамках которой одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, смогут дистанционно воспользоваться услугами благотворительной прачечной. Представители "Каритас" будут забирать грязные вещи и возвращать их чистыми, минимизируя необходимость контакта с внешним миром. Для борьбы с последствиями пандемии компания передала 12 тонн продукции стоимостью более 1 млн грн через благотворительные фонды. Прачечные "Каритас" работают в 15 городах: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Днепр, Ужгород, Чертков, Дрогобыч, Борислав, Коломыя, Краматорск, Старобельск.

Сын главы Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко Юрий на период карантина бесплатно передал принадлежащие ему 17 электрокаров Ниссан Лиф, которые ранее работали на перевозках, врачам трех медицинских учреждений, у которых нет своих авто, но есть водительское удостоверение. Его отец отметил, что страховая, название которой пока не называют, согласилась бесплатно застраховать Каско все эти машины.

Теги: #коронавирус #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:02 03.04.2020
До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине – Шмыгаль

До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине – Шмыгаль

20:53 03.04.2020
Трамп и Макрон обсудили возможность встречи лидеров "пятерки" СБ ООН для координации борьбы с COVID-19 - Белый дом

Трамп и Макрон обсудили возможность встречи лидеров "пятерки" СБ ООН для координации борьбы с COVID-19 - Белый дом

20:42 03.04.2020
Николаевская область получила 5 тыс. экспресс и 1,2 тыс. ПЛР-тестов для выявления коронавируса - мэр Николаева

Николаевская область получила 5 тыс. экспресс и 1,2 тыс. ПЛР-тестов для выявления коронавируса - мэр Николаева

20:40 03.04.2020
SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля, украинцев назад не повезут

SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля, украинцев назад не повезут

20:27 03.04.2020
Германии рано выходить из режима изоляции - Меркель

Германии рано выходить из режима изоляции - Меркель

20:24 03.04.2020
Ситуация с коронавирусом несет в себе не только угрозу здоровью, но и социально-экономические проблемы - глава ВОЗ

Ситуация с коронавирусом несет в себе не только угрозу здоровью, но и социально-экономические проблемы - глава ВОЗ

20:19 03.04.2020
В Сумах на борьбу с коронавирусом выделили из бюджета 105 млн грн - мэр

В Сумах на борьбу с коронавирусом выделили из бюджета 105 млн грн - мэр

20:18 03.04.2020
Нардепы от "Евросолидарности" обратились к генпрокурору и ГБР из-за фальсификации закона о борьбе с коронавирусом

Нардепы от "Евросолидарности" обратились к генпрокурору и ГБР из-за фальсификации закона о борьбе с коронавирусом

20:13 03.04.2020
Украинские врачи регулярно контактируют с медиками из Уханя – Зеленский

Украинские врачи регулярно контактируют с медиками из Уханя – Зеленский

20:02 03.04.2020
До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине - Шмыгаль

До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение экономики Украины в 2020г может составить 5,9% ВВП - прогноз

Регистрации подержанных авто в Украине в марте упали на 61%, но они продолжают доминировать на авторынке

Минфин и НБУ будут проводить еженедельные консультации

Закон о земле могут заблокировать через Окружной админсуд Киева

НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Падение экономики Украины в 2020г может составить 5,9% ВВП - прогноз

Регистрации подержанных авто в Украине в марте упали на 61%, но они продолжают доминировать на авторынке

Кабмин в контракте с главой "Нафтогаза" Коболевым поставил задачу подготовки к IPO в перспективе 3-4 лет

Минфин и НБУ будут проводить еженедельные консультации

Закон о земле могут заблокировать через Окружной админсуд Киева

НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн

Потери урожая по косточковым и ягодным культурам из-за низких температур в Украине могут составить от 50% до 80%

Число рабочих мест в США в марте упало впервые с 2010г, и основные потери рынка труда еще впереди

Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до $5 млрд

Кабмин запретил отключать водоканалы и шахты от э/э, а ТКЭ и ТЭЦ от газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА