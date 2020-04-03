Бизнес расширяет виды помощи в кризисной ситуации с эпидемией коронавируса

Бизнес, с начала эпидемии сосредоточившийся на закупке медоборудования и средств защиты, с продлением карантина расширяет виды оказываемой помощи медикам и наиболее уязвимым категориям населения.

В частности, корпорация АТБ в рамках совместного с Минсоцполитики проекта в период с 3 по 23 апреля предоставит 572,5 тыс. продуктовых наборов социально незащищенным слоям населения, выделив на эти цели 100 млн грн.

По составленным облгосадминистрациями и КГГА спискам продуктовые наборы будут переданы представителями социальных ведомств малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным слоям населения, проживающим в 191 городе и поселке. В состав продуктового набора входят продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

Компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" передала гуманитарную помощь для персонала и пациентов больниц, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19, - около 16 тонн гречки, сахара, муки риса и других социальных товаров, 13,5 тыс. единиц мясных и рыбных консервов, моющие средства и средства личной гигиены. Помощь получат Александровская больница в Киеве, Харьковская областная инфекционная больница в Харькове, Городская инфекционная больница в Одессе, областная инфекционная больница во Львове и Городская больница №21 в Днепре. Партнерами в проекте выступают киевский благотворительный фонд "Фудбенк" и "Фонд Восточная Европа".

"МЕТРО" также присоединилась к сбору и передаче наборов с товарами первой необходимости для пожилых людей в Черновцах и Ивано-Франковске и поддержала средствами для уборки и гигиены Тернопольскую городскую детскую коммунальную больницу, где лечатся маленькие пациенты с COVID-19. Следующим шагом помощи она объявила укомплектование и передачу 5 тыс. социальных наборов для пожилых людей в 18 городах своего присутствия.

Агрокомпания AgroGeneration оказала помощь в борьбе против распространения COVID-19 июля семи районным больницам Харьковской области, выделив от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн на приобретение средств защиты на время карантина, а суммарно – больше 0,5 млн грн.

ОККО расширило сотрудничество со службами такси в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины по перевозке медиков и дополнительно профинансирует их поездки через сервис Opti. В совместной программе участвуют 9 больниц, в том числе в городах, которые не покрывались другими программами: Луцк, Тернополь, Ривне, Житомир и Черновцы. ОККО сотрудничает с Uber, Bolt и Uklon и финансирует 50 тыс. поездок медиков.

Сеть АЗК "WOG" помимо заправки медицинских машин также доставит 4 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и передаст гематологический анализатор Волынской областной инфекционной больнице

"Укргазвыдобування" выделило харьковским медикам 10 тыс. л горючего собственного производства Shebel для 150 скорых, обслуживающих Харьков и область.

"БРСМ-Нафта" бесплатно заправляет бензином машины медиков и скорые помощи в Белой Церкви, Херсоне, Черновцах, Радомышле, Запорожье, Бердянске, Мелитополе, Виннице, Тульчине. По сообщению компании, в ближайшее время получить бесплатно горючее смогут также врачи Ривного, Луцка, Тернополя и Переяславля.

Агропромышленный холдинг Agricom Group предоставил Емильчинской центральной районной больнице и Белокуракинской многопрофильной больнице по 200 продуктовых наборов, а также средства на приобретение необходимого медицинского оборудования.

Компания P&G совместно с благотворительным фондом "Каритас Украины" запустила социальную инициативу "Забота в каждый дом", в рамках которой одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, смогут дистанционно воспользоваться услугами благотворительной прачечной. Представители "Каритас" будут забирать грязные вещи и возвращать их чистыми, минимизируя необходимость контакта с внешним миром. Для борьбы с последствиями пандемии компания передала 12 тонн продукции стоимостью более 1 млн грн через благотворительные фонды. Прачечные "Каритас" работают в 15 городах: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Днепр, Ужгород, Чертков, Дрогобыч, Борислав, Коломыя, Краматорск, Старобельск.

Сын главы Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко Юрий на период карантина бесплатно передал принадлежащие ему 17 электрокаров Ниссан Лиф, которые ранее работали на перевозках, врачам трех медицинских учреждений, у которых нет своих авто, но есть водительское удостоверение. Его отец отметил, что страховая, название которой пока не называют, согласилась бесплатно застраховать Каско все эти машины.