Экономика

17:40 03.04.2020

Закон о земле могут заблокировать через Окружной админсуд Киева

1 мин читать
Закон о земле могут заблокировать через Окружной админсуд Киева

Окружной административный суд Киева просят запретить подписывать и публиковать закон о рынке земли.

Согласно сообщению на сайте суда в пятницу, в Окружной админсуд Киева поступило соответствующее заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления.

"Истец, в частности, просит ОАСК в порядке обеспечения иска запретить председателю Верховной Рады и любому из отдельных депутатов и работников аппарата парламента совершать любые направленные на подписание Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", принятого 31 марта, его направления на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона", - отмечается в сообщении.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Теги: #земельная_реформа #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:42 03.04.2020
Верховный суд оставил в силе максимальные сроки виновным в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцевой и Дронову

Верховный суд оставил в силе максимальные сроки виновным в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцевой и Дронову

19:11 02.04.2020
Суд продлил подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Яне Дугарь ночной домашний арест

Суд продлил подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Яне Дугарь ночной домашний арест

11:42 02.04.2020
Ассоциация юристов Украины призывает ВР не допустить сокращение судейского вознаграждения

Ассоциация юристов Украины призывает ВР не допустить сокращение судейского вознаграждения

19:41 01.04.2020
Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

18:14 01.04.2020
Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

14:49 01.04.2020
Украинские суды не обеспечены средствами защиты от коронавируса – ВСП

Украинские суды не обеспечены средствами защиты от коронавируса – ВСП

03:19 01.04.2020
Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

03:37 31.03.2020
Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

Подозреваемые в убийстве, произошедшем в Лабораторном переулке Киева предстали перед судом - прокуратура

15:50 27.03.2020
В суд передано дело главного экономиста НБУ и сотрудников банка, причинивших финучреждению ущерб на 21,6 млн грн

В суд передано дело главного экономиста НБУ и сотрудников банка, причинивших финучреждению ущерб на 21,6 млн грн

15:20 27.03.2020
Шевченковский райсуд Киева арестовал с альтернативой залога Кожару, задержанного по подозрению в убийстве

Шевченковский райсуд Киева арестовал с альтернативой залога Кожару, задержанного по подозрению в убийстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин и НБУ будут проводить еженедельные консультации

НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн

Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до $5 млрд

Кабмин запретил отключать водоканалы и шахты от э/э, а ТКЭ и ТЭЦ от газа

Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин и НБУ будут проводить еженедельные консультации

НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн

Потери урожая по косточковым и ягодным культурам из-за низких температур в Украине могут составить от 50% до 80%

Число рабочих мест в США в марте упало впервые с 2010г, и основные потери рынка труда еще впереди

Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до $5 млрд

Кабмин запретил отключать водоканалы и шахты от э/э, а ТКЭ и ТЭЦ от газа

Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%

Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020г

Кабмин разрабатывает несколько сценариев выхода из кризиса, вызванного Covid-19 – Шмыгаль на онлайн-встрече с представителями ЕБА

Зеленский уверен, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА