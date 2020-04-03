Экономика

17:29 03.04.2020

НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн

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НБУ за эту неделю выкупил на рынке почти $250 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском валютном рынке $248 млн, свидетельствуют данные на его сайте.

Согласно им, всю сумму центробанк приобрел в рамках интервенций по единому курсу.

Впервые с начала карантина Нацбанк не продавал валюту на межбанке.

По данным регулятора, в понедельник и вторник он не проводил интервенции на межбанке, а во вторник, четверг и пятницу купил $64 млн, $34 млн и $150 млн соответственно.

Теги: #нбу #валюта
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