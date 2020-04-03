Экономика

16:18 03.04.2020

Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до $5 млрд

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Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до $5 млрд

Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал он в эфире канала "Украина24".

Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет-2020.

"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – отметил Марченко.

Теги: #марченко #минфин #мвф
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