Кулеба в разговоре с главой МИД Таджикистана подтвердил интерес украинских предприятий к строительству ГЭС в этой стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином подтвердил интерес к дальнейшему участию украинских предприятий в строительстве гидроэнергетических объектов на территории Таджикистана, сообщает министерство иностранных дел Украины.

"Должны уделять особое внимание вопросам экономики и торговли. Украина подтверждает интерес к дальнейшему участию наших предприятий в строительстве гидроэнергетических объектов на территории Таджикистана, сотрудничеству в промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и других сферах", - сказал Кулеба в ходе разговора.

Также украинский министр подчеркнул намерение Украины активизировать политические контакты с Таджикистаном на всех уровнях.

Кроме того, собеседники высоко оценили активное начало года и, в частности, проведение первого раунда политических консультаций на уровне руководителей профильных департаментов, а также возобновление работы Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, пятое заседание которой состоялось впервые после семилетнего перерыва.

С целью активизации межчеловеческих контактов, сотрудничества в области туризма и прямых контактов между деловыми кругами руководители ведомств договорились работать над восстановлением в будущем прямого авиасообщения между двумя государствами.

Стороны отдельно остановились на вопросах взаимодействия в рамках международных организаций и сверили часы для дальнейших встреч и визитов.

Министр поблагодарил за готовность таджикской стороны не применять штрафные санкции к украинцам, которые не смогли вовремя выехать из Таджикистана из-за ограничений транспортного сообщения.

Как отмечает МИД Украины, по данным Госкомстата Украины, в течение 2019 года товарооборот с Таджикистаном составил $29,02 млн с положительным для Украины сальдо в $26,38 млн. Кроме того, Украина - важный партнер Таджикистана в гидроэнергетической отрасли. Украинские предприятия поставляют необходимое оборудование для энергетических объектов Таджикистана, в частности в рамках вехового для Таджикистана проекта сооружения Рогунской ГЭС. В 2019 году произошел значительный рост объемов импортных поставок в Украину, прежде всего за счет увеличения в 80 раз закупок Украиной таджикских овощей.